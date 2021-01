Atletico-Simeone, addio possibile: “Non so se sarò qui l’anno prossimo”

MERCATO

La permanenza di Diego Pablo Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid non è più scontata come appariva solo qualche giorno fa. La clamorosa eliminazione nei trentaduesimi di Coppa del Re per mano di una squadra di Segunda Division B, il Cornella, sembra infatti gettare pesanti ombre sul futuro a Madrid del 'Cholo'. A far suonare il campanello d'allarme, è stato lo stesso allenatore dopo il match: "Questa Coppa degli ultimi anni non ci sta dando nessuna soddisfazione, quindi dovremo trovare soluzioni se saremo ancora qui il prossimo anno...".

Poi, in conferenza stampa, anche una riflessione che potrebbe avere il sapore dell’addio: "Il calcio è molto mutevole e bisogna sempre essere aperti a tutte le possibilità e a qualunque cosa decida il club”. Parole che sono state un fulmine a ciel sereno per i tifosi dei colchoneros, anche se il quotidiano iberico 'As' sottolinea che in casa Atletico nessuno dubita che Simeone continuerà a guidare la squadra anche il prossimo anno.

“Sono molto contento qui, ma la situazione è sempre aperta in base a quello che decide il club", ha aggiunto ancora l'argentino, che ha un contratto fino al 2022 che il club spagnolo vorrebbe anche prolungare.