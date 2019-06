Argentina, sorpresa al Maracaná: Messi canta l'inno nazionale

29/06/2019

La stella del Barcellona, tra polemiche e sentimenti personali, non l'aveva mai fatto prima e ha scelto il Maracaná per porre fine a una polemica che lo ha perseguitato per anni, un argomento trattato quasi come una questione di stato in Argentina.

"Non lo canto di proposito. Non ho bisogno di cantarlo per sentirlo. Ognuno lo vive alla sua maniera: io lo vivo in un certo modo, c'è chi lo canta e chi no" aveva confessato a più riprese il numero 10, che evidentemente ha cambiato idea provocando un effetto sorpresa molto piacevole per il popolo albiceleste, tanto che in patria si è parlato più di questo (vissuto come una grande conquista) che della vittoria sul Venezuela firmata Lautaro Martinez e Lo Celso.

Con questo gesto Messi, miglior goleador di tutti i tempi con la maglia della nazionale, sembra finalmente entrato nei cuori dei tifosi albicelesti, ora gli manca solo la vittoria finale del torneo per il ricongiungimento definitivo con il popolo argentino.