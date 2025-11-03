Accoltellamenti su un treno in Inghilterra, tra gli 11 feriti anche un calciatore di 5a divisione inglese

La ricostruzione di quanto è avvenuto

L'allarme è scattato sabato 1 novembre alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto la segnalazione di un'aggressione a bordo di un convoglio diretto verso Huntingdon. Sul posto sono intervenuti oltre trenta agenti, compresi reparti armati, e numerosi mezzi di soccorso. Due persone sono state fermate, ma successivamente una è stata rilasciata. La matrice terroristica è per ora formalmente esclusa dalla polizia.