Accoltellamenti su un treno in Inghilterra, tra gli 11 feriti anche un calciatore di 5a divisione inglese

Jonathan Gjoshe, 22enne difensore Scunthorpe United, è ancora ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita

di Redazione
03 Nov 2025 - 16:41
© Scunthorpe United FC

© Scunthorpe United FC

C'è anche un calciatore tra le 11 persone accoltellate nel Cambridgeshire in Inghilterra a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King's Cross. Si tratta di Jonathan Gjoshe, 22enne difensore Scunthorpe United, che è ancora ricoverato in ospedale ma non una delle due persone in pericolo di vita. Lo ha confermato il club che milita nella quinta divisione inglese: "Possiamo confermare che Jonathan è rimasto ferito nell'attacco, ma la sua vita non è in pericolo - si legge nel comunicato - Resta ricoverato in ospedale. Poiché le indagini sono in corso, al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni. Tutti nel club, dal consiglio di amministrazione, alla dirigenza e ai suoi compagni di squadra, insieme a tutto lo staff dietro le quinte, inviano i nostri più sentiti auguri a Jonathan per una completa guarigione, auguri che estendiamo anche a tutte le vittime a bordo del treno".

La ricostruzione di quanto è avvenuto
L'allarme è scattato sabato 1 novembre alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto la segnalazione di un'aggressione a bordo di un convoglio diretto verso Huntingdon. Sul posto sono intervenuti oltre trenta agenti, compresi reparti armati, e numerosi mezzi di soccorso. Due persone sono state fermate, ma successivamente una è stata rilasciata. La matrice terroristica è per ora formalmente esclusa dalla polizia. 

Anthony Williams, il 32enne incriminato per l'attacco a colpi di coltello avvenuto sabato sera su un treno passeggeri in Gran Bretagna, è sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento. Lo ha reso noto la polizia. L'uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, è un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima dell'aggressione sul treno. 

