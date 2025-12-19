Logo SportMediaset

Caso plusvalenze, Udinese: "Correttezza e trasparenza nostro operato"

19 Dic 2025 - 19:06

"L'Udinese, in merito a quanto comunicato oggi dalla Figc relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell'ambito della cosiddetta ìoperazione Mandragora', manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati". E' quanto si legge in una nota del club bianconero.

