Figc, Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico

“Oltre a essere un onore – ha continuato Beretta - sono consapevole che ricoprire questo ruolo significa avere una grande responsabilità: il Settore Tecnico è un asset fondamentale all’interno del mondo federale e vedere il mio nome accostato a quello di Coverciano, al cuore pulsante non solo della nostra Scuola Allenatori ma di tutto il calcio italiano, rappresenta un’enorme soddisfazione professionale che deve continuare abbracciata all’abnegazione e alla voglia di migliorarsi sempre, per il bene di tutto il movimento”.