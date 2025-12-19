Figc, Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico

© Ufficio Stampa
Mario Beretta è il nuovo presidente del Settore Tecnico della FIGC, il ventesimo nella storia dell’organo federale che ha il compito di svolgere tutte le attività di formazione per migliorare il gioco a ogni livello.
Beretta – nominato presidente del Settore Tecnico questa mattina, durante il Consiglio Federale che si è svolto a Roma nella sede FIGC di Via Allegri - succede a Giuliano Ragonesi, vice presidente del Settore e facente funzioni del presidente dal marzo di quest’anno, da quando Demetrio Albertini ha rassegnato le proprie dimissioni.
“Per prima cosa voglio ringraziare il presidente federale Gabriele Gravina, il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri e tutta l’Associazione Italiana Allenatori: senza il loro sostegno oggi non avrei mai potuto ricevere questo incarico così prestigioso” ha sottolineato il neopresidente del Settore Tecnico, Mario Beretta.
“Oltre a essere un onore – ha continuato Beretta - sono consapevole che ricoprire questo ruolo significa avere una grande responsabilità: il Settore Tecnico è un asset fondamentale all’interno del mondo federale e vedere il mio nome accostato a quello di Coverciano, al cuore pulsante non solo della nostra Scuola Allenatori ma di tutto il calcio italiano, rappresenta un’enorme soddisfazione professionale che deve continuare abbracciata all’abnegazione e alla voglia di migliorarsi sempre, per il bene di tutto il movimento”.