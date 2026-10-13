Favola Cagliari, certezza Roma: il segreto è la difesa migliore d'Europa

Roma e Cagliari stanno sorprendendo tutti, godendosi rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica. Se per la squadra di Gasperini i risultati confermano l'ottimo percorso della scorsa stagione culminato con la qualificazione in Champions League, a Cagliari si respira invece l'aria della favola. Con 13 punti in 6 giornate, i ragazzi di Pisacane hanno scritto la storia rossoblù, firmando il miglior avvio di stagione dell'era dei tre punti. Il comune denominatore di questo straordinario rendimento è una grande fase difensiva: con appena tre gol subiti in sei gare, Roma e Cagliari vantano le retroguardie migliori di tutti i top cinque campionati europei.