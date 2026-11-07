Serie A, il Cagliari vince 1-0 e ferma la corsa del Frosinone. 1-1 tra Torino e Lecce

CAGLIARI-FROSINONE, LE STATISTICHE

Il Cagliari ha conquistato 16 punti in questo campionato (5V, 1N, 5P) e dopo le prime 11 partite disputate solo nel 2019/20 (21) ne aveva di più in un singolo massimo torneo nell'era dei tre punti a vittoria (16 anche nel 1994/95, nel 2009/10 e nel 2016/17)

Il Cagliari ha vinto almeno cinque delle sue prime 11 partite (1N, 5P) di un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 (cinque), il 2016/17 (cinque) e il 2019/20 (sei).

Contro il Cagliari è arrivata la terza sconfitta in questo campionato per il Frosinone dopo quelle con Juventus e Napoli. Si tratta comunque del minor numero di ko per i ciociari nella loro storia in un singolo torneo di Serie A dopo le prime 11 partite affrontate.

Il Frosinone non ha segnato nonostante nove tiri in porta effettuati contro il Cagliari, record di conclusioni nello specchio nella loro storia in Serie A per i ciociari in una sfida terminata senza reti realizzate (superate le otto contro l'Inter nel maggio 2024).

In questa Serie A solo il Napoli con il Venezia (10) ha registrato più tiri in porta in una partita terminata senza reti realizzate rispetto al Frosinone nel match odierno contro il Cagliari (nove).

Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol nelle ultime due stagioni in Serie A Paul Mendy (cinque - 3G 2A) è il più giovane (classe 2007).

Terzo gol con la maglia del Cagliari in Serie A per Michel Adopo che con questa rete raggiunge le tre partecipazioni attive a una rete in questo campionato, record per lui in un singolo massimo torneo (tre anche nel 2025/26, ma in 38 presenze contro le 11 del 2026/27).

Terza partecipazione a una rete in questo campionato per Paul Mendy (1G 2A), record per lui in un singolo torneo di Serie A (due gol nel 2025/26).

Con l'età media di 23 anni e 273 giorni il Cagliari ha schierato contro il Frosinone il suo secondo undici titolare più giovane nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo i 23 anni e 181 giorni contro il Parma del 27 febbraio scorso.

Elia Caprile ha effettuato nove parate contro il Frosinone e solo una volta ne ha registrate di più in carriera in un singolo incontro in Serie A (11 contro il Milan nel gennaio 2025).