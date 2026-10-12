La Roma dovrà iniziare la sua rincorsa senza Malen, ma resta l'anti-Inter più credibile

Attenzione, però: tutto questo non significa che la Roma sia in crisi o possa pensare a entrare in una fase della stagione particolarmente complicata. Gasperini si è ritrovato in grande emergenza nel preparare questa complicatissima trasferta, ha sopperito con quello che aveva a disposizione. Essere uscito indenne da un campo così complicato e contro una squadra che ambisce alle posizioni d'avanguardia significa che Gasp con la sua Roma è ancora il più credibile anti-Inter e lo resterà verosimilmente fino alla fine, perché in difesa e a centrocampo ha alternative valide e perché la squadra non perde mai la sua compattezza, nemmeno restando in dieci. Questi i dettagli che fanno la differenza in un campionato.