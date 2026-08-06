Scontro totale tra Cagliari e Esposito. Il dg rossoblu: "Certificato imbarazzante", l'agente del giocatore "Sporgiamo denuncia"

È scontro totale, in casa Cagliari, tra l'agente di Sebastiano Esposito, Mario Giuffredi, e il direttore generale rossoblu Stefano Melis. Uno scontro inaspettato, provocato dall'allontanamento dell'attaccante dal ritiro di Ponte di Legno, a cui è seguito un certificato che suggeriva dieci giorni di riposo per Esposito a causa del forte stress emotivo accumulato negli ultimi giorni. Proprio questo certificato, oggi, è diventato il seme della discordia e il motivo per cui l'ex Inter e Sampdoria è tornato bruscamente al centro del mercato in uscita.
L'attacco di Melis
L'attacco del direttore generale rossoblu al presunto comportamento del procuratore di Esposito e del giocatore stesso è senza mezzi termini: "Io e la società ci siamo trovati di fronte a qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Il ragazzo, mal consigliato dal suo agente, ha lasciato il ritiro e ha così mancato di rispetto ai compagni, allo staff e ai tifosi. Lo aspettavamo comunque alla ripresa degli allenamenti, ma al suo posto è arrivato un certificato medico dal contenuto quantomeno imbarazzante. Esposito è sul mercato, ma partirà solo per offerte congrue al suo valore".
La replica di Giuffredi
Immediata e decisa la risposta del procuratore Mario Giuffredi: "Melis dovrebbe vergognarsi di aver usato il termine 'estorsione'. Al ragazzo sono stati prescritti 10 giorni di riposo a causa dello stress a seguito di una visita dallo psicologo. Melis non è un medico, non capisco come possa definire un certificato 'imbarazzante'. Domani sporgerò denuncia nei suoi confronti presso le autorità competenti".
Il mercato
Pur non essendoci trattative avviate, Esposito ha suscitato l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui l'Atalanta, e la situazione personale del giocatore e del suo entourage con la società rischia di non migliorare la situazione. Non è impensabile, a questo punto, che Esposito possa lasciare la Sardegna nelle prossime settimane, anche se il direttore sportivo Accardi non farà alcun tipo di sconto dettato dal clima rovente che si è creato in casa Cagliari.