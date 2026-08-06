Scontro totale tra Cagliari e Esposito. Il dg rossoblu: "Certificato imbarazzante", l'agente del giocatore "Sporgiamo denuncia"

L'attacco del direttore generale rossoblu al presunto comportamento del procuratore di Esposito e del giocatore stesso è senza mezzi termini: "Io e la società ci siamo trovati di fronte a qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Il ragazzo, mal consigliato dal suo agente, ha lasciato il ritiro e ha così mancato di rispetto ai compagni, allo staff e ai tifosi. Lo aspettavamo comunque alla ripresa degli allenamenti, ma al suo posto è arrivato un certificato medico dal contenuto quantomeno imbarazzante. Esposito è sul mercato, ma partirà solo per offerte congrue al suo valore".