Claudio Ranieri zittisce i tifosi del Cagliari: "Non si tifa contro"

Nell'incredibile serata vissuta ieri dal Cagliari, promosso in Serie A grazie al gol segnato al 94' da Leonardo Pavoletti contro il Bari, c'è anche una bellissima lezione di fair play arrivata da Claudio Ranieri. Pochi minuti dopo il fischio finale, con gli occhi ancora pieni di lacrime per la gioia della promozione, l'allenatore rossoblù ha sentito la propria curva urlare "Serie B, Serie B" ai tifosi di casa. Ranieri è quindi andato verso di loro e, con ampi gesti, ha fatto segno di smetterla, indicando invece di applaudire i giocatori del Cagliari. "No, no, fate gli applausi a tutto lo stadio" si vede urlare Ranieri alla curva, che poi ha ricevuto i complimenti anche dal pubblico del San Nicola