Jankto contro ogni tabù: bacio con il fidanzato sotto l'albero di Natale

Nella notte di Natale non sono mancati gli auguri dei calciatori di Serie A. A molti non è passata inosservata la foto postata su Instagram da Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari, balzato agli onori della cronaca nazionale e non, quasi due anni fa, per il suo coming out: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi". E così, in occasione della festività, il centrocampista ex Ascoli e Sampdoria ci ha tenuto a fare gli auguri ai suoi follower postando la foto con il compagno sotto l'albero di Natale con tanto di bacio: "We wish you a marry Christmas".