Cagliari, Nicola: "A Napoli per fare la nostra partita, gli altri facciano il loro"

È rimasto solo il Cagliari, che si è salvato la scorsa giornata, tra il Napoli e il quarto scudetto della sua storia. In conferenza stampa, il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, annuncia il forfait di Elia Caprile, il portiere titolare in prestito dagli azzurri, spegnendo sul nascere qualsiasi polemica legata al fatto che l'estremo difensore, 4 gare in stagione con Conte, riceverebbe il bonus scudetto in caso di vittoria del Napoli. "Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema - ha dichiarato -. Purtroppo è una distrazione di primo grado alla gamba. Zortea sta facendo un'ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci. Luvumbo no. Domani vedremo una grande gara, sembra che Como e Cagliari siano diventati crocevia per lo scudetto. Se lo giocheranno Inter e Napoli. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara".