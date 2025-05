Serie A, il Napoli è Campione d'Italia per la quarta volta: Cagliari battuto 2-0 al Maradona

Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella propria storia! Nell'ultimo match di campionato, gli azzurri di Antonio Conte hanno completato l'impresa tricolore battendo 2-0 il Cagliari al Maradona e mantenendo il vantaggio di un punto in testa alla classifica sull'Inter. L'assalto del Napoli è durato tutto il primo tempo in cui Sherri, portiere scelto come titolare da Nicola , ha mostrato tutte le sue qualità, ma senza poter nulla fare sulla conclusione acrobatica di McTominay che al 42', in semirovesciata, ha infilato l'1-0 che ha fatto esplodere di gioia l'intero stadio. Scrollata di dosso la tensione per una vittoria da raggiungere a tutti i costi, il Napoli nella ripresa ha trovato immediatamente il raddoppio con un'azione personale di Lukaku. Lo stesso belga e Neres hanno sfiorato anche il tris, ma nulla è cambiato in chiave classifica: lo Scudetto è del Napoli!