Ranieri: "Tornare a Cagliari e non riportarlo in Serie A sarebbe stata grande sconfitta"

A 71 anni Claudio Ranieri non finisce di stupire e compie un'altra incredibile impresa, riportando il Cagliari in Serie A: l'allenatore romano è subentrato in panchina il 23 dicembre con la squadra al 14° posto. "Il dubbio di venire era pensare di non riuscire a fare l'impresa - ha spiegato a fine gara -. Tornare a Cagliari e non riportarlo in Serie A sarebbe stata una grande sconfitta per me". A fine gara lacrime di gioia e l'invito ai tifosi di festeggiare con rispetto: Non ho capito perché si debba tifare contro. Si deve fare il tifo per la nostra squadra. Il Bari è stato un grande rivale e dobbiamo stringere loro la mano. Faccio i complimenti a Mignani perché fa giocare benissimo la sua squadra. Cosa farò da grande? L’allenatore”.