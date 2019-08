Brescia, scatto da bomber: Balotelli al fianco di Hubner

Scatto fotografico ad alto tasso di "bomber" in quel di Brescia. Mario Balotelli, il presente (e futuro) del Brescia ha incontrato il passato delle Rondinelle, ricco di gol, che risponde al nome di Dario Hubner. Il nuovo attaccante del Brescia, in palestra, ha posato di fianco a Tatanka Hubner, un attaccante capace di realizzare 75 gol in 129 presenze con la maglia biancoazzurra, fino a portare la squadra lombarda in Intertoto. "Grande Mario" il commento di Hubner alla foto, con la speranza che il matrimonio tra Balotelli e il Brescia possa essere florido come il suo.