Serie B nel caos, il Brescia specifica: "L'unico avviso a maggio, pagamenti fiscali in regola". La situazione tra playout e format

La giornata di lunedì (26 maggio) sarà determinante sia per il Brescia che per l’intera Serie B, che si prepara ad affrontare una settimana ad alta tensione. Tutto inizierà con il Consiglio Federale, convocato per le ore 11, chiamato a decidere se attendere l’esito di tutti i gradi di giudizio prima di disputare i play-out e valutare la possibilità di concedere una proroga per l’iscrizione al campionato (scadenza fissata per il 6 giugno) ai club coinvolti nel rinvio degli spareggi. Tra questi figura anche il Brescia, che giovedì comparirà a Roma davanti al Tribunale Federale Nazionale per ottenere la prima decisione ufficiale in ambito sportivo, che stabilirà l'entità della penalizzazione da infliggere alla società. Il club lombardo auspica che la sanzione venga applicata nella stagione 2025-2026: anche un -8 in quell'annata, sempre in Serie B, sarebbe ritenuto accettabile.