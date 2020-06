Brescia, notificato il diritto di recesso dal contratto a Balotelli

Il Brescia è distante otto punti dalla zona salvezza ma ancora aritmeticamente in corsa: nonostante questo il club di Cellino ha messo le mani avanti per quanto riguarda il contratto di Mario Balotelli. Il Brescia ha infatti notificato all'attaccante il diritto di recedere dall'accordo in essere in caso di retrocessione. In origine la scadenza era prevista il 30 giugno, come ogni contratto, ma la pandemia ha spostato in là le date di fine campionato.