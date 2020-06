Sinisa, piede caldo: sui calci piazzati è sempre un "cecchino"

Il Bologna si prepara alla ripresa del campionato testando il terreno di gioco del Dall'Ara e Sinisa Mihajlovic ha scelto il modo migliore per indicare ai suoi ragazzi la strada giusta per ricominciare col piede giusto. Dopo essersi piazzato al limite dell'area, il tecnico rossoblù ha iniziato infatti a dare spettacolo con le sue punizioni levando le ragnatele dagli incroci dei pali con una continuità impressionante. Gli anni passano, ma Sinisa è sempre il solito "cecchino". Vedere per credere...