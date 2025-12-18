Pobega, il colore dei soldi: "La finanza è la mia passione, i compagni mi chiedono consigli"

Intanto, però, nel presente c'è un trofeo da conquistare per bissare la storica Coppa Italia dello scorso giugno: "Ci aspettiamo una partita intensa - dice -, fisica, tecnica, difficile. Dovremo essere attenti, contro giocatori che hanno vinto tanto. Dovremo cogliere ogni occasione e puntare sui nostri valori: identità sana e ambizione razionale. Sono tornato a Bologna perché sapevo che qui sarei potuto crescere. Con il mister (Italiano, ndr) ho un ottimo rapporto, è bravissimo a far crescere i calciatori. I miei passi? Allo Spezia ho avuto il primo impatto con la Serie A, poi a Torino ho acquisito consapevolezza. Al Milan ho conosciuto l'Europa e imparato a gestire la pressione. A Bologna ho vinto il primo trofeo". E il sogno, adesso, è quello di ripetersi.