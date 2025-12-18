Bologna-Inter, Vincenzo Italiano in conferenza: "Meritiamo di esserci. Inter forte ma abbiamo personalità"

Vincenzo Italiano sbarca a Riad con il petto in fuori e la consapevolezza di chi sa di essersi guadagnato un posto al tavolo delle grandi. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, il tecnico rossoblù non usa giri di parole per descrivere lo stato d'animo del gruppo: "Non siamo felici, di più. Siamo orgogliosi di essere qui". Una soddisfazione che però non deve trasformarsi in appagamento, perché, come ripete sempre ai suoi ragazzi, "c'è sempre da dimostrare e qualcosa da perdere, quindi dobbiamo farci trovare pronti". Il messaggio alla squadra è chiaro: il Bologna è lì perché "ci siamo meritati questo posto", vincendo la Coppa Italia nella scorsa stagione, e nonostante il recente passo falso in campionato ("ma la sconfitta con la Juve non ci ridimensiona"), il gruppo è in salute e sta affrontando tutte le competizioni "con entusiasmo e fiducia. Siamo in linea coi programmi". Poi un avviso agli avversari: "Siamo tra le migliori squadre dei secondi tempi e chi subentra dovrà dare il massimo”.