IL REINTEGRO

Atalanta, punizione finita per Lookman: il nigeriano pronto a tornare in gruppo

L'attaccante nigeriano, atteso a Zingonia dopo gli impegni con la nazionale, riprende il lavoro con i compagni

11 Set 2025 - 08:47
© Getty Images

© Getty Images

Punizione finita, l'Atalanta è pronta a reintegrare Ademola Lookman. Dopo settimane di allenamenti separati dal resto del gruppo a seguito delle fibrillazioni di mercato (con l'accordo da lui raggiunto per il passaggio all'Inter) e della rocambolesca fuga di inizio agosto, l’attaccante nigeriano tornerà infatti a lavorare con i compagni dopo gli impegni di questi ultimi giorni con la sua nazionale. Lookman, di ritorno dal match contro il Sudafrica, è atteso a Zingonia tra oggi e domani, con tutta probabilità nel tardo pomeriggio di oggi: inizialmente dovrebbe limitarsi a una seduta di scarico, ma il reintegro, come detto, è ormai stabilito. 

Nelle due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali americani, la punta nerazzurra ha giocato 75 minuti contro il Ruanda e 90 contro il Sud Africa. Deciderà ora il tecnico nerazzurro Juric quando farlo tornare tra i convocati: difficilmente già nel match contro il Lecce, qualche possibilità di vederlo in lista per la successiva trasferta a Parigi di mercoledì, per il debutto in Champions in casa dei campioni d’Europa del Psg.

La vicenda ricorda da vicino quella del 2024, quando Lookman fu tenuto a parte fino alla chiusura del mercato e poi si riaggregò alla rosa. Anche stavolta la società ha scelto una linea di fermezza, evitando cessioni last minute e riaffidando a Juric un giocatore cruciale. Tutto dipenderà ora dalle risposte fisiche nei primi giorni di lavoro a Zingonia .

