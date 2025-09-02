Le liste Uefa delle italiane: nell'Atalanta c'è anche Lookman. Napoli senza Lukaku

Le scelte delle formazioni italiane impegnate nelle coppe europee in questa stagione. Non mancano esclusioni eccellenti
C'è anche Ademola Lookman, vero e proprio caso dell'estate, nella lista che l'Atalanta ha inoltrato alla Uefa per la Champions. Nell'Inter nessuna sorpresa, con Palacios unico escluso e Pio Esposito in Lista B. Anche per la Juve tutto secondo pronostico, con Milik che resta fuori, così come era del tutto prevedibile l'esclusione di Romelu Lukaku, infortunato, in quella del Napoli. Ecco le liste delle quattro italiane in Champions:
ATALANTA
Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Keteleare, Djimsiti, Kolasinac, Carnesecchi, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Zappacosta e Krstovic.
Tra i giocatori formati nel club rientrano: Rossi, Scalvini, Bernasconi e Sportiello.
INTER
1 Yann Sommer, 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan De Vrij, 7 Piotr Zielinski, 8 Petar Sucic, 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 14 Ange-Yoan Bonny, 15 Francesco Acerbi, 16 Davide Frattesi, 17 Andy Diouf, 20 Hakan Calhanoglu, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella, 25 Manuel Akanji, 30 Carlos Augusto, 31 Yann-Aurel Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 95 Alessandro Bastoni. "Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, quella riservata ai giovani cresciuti nel vivaio", ha precisato il club.
JUVENTUS
1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceiçao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal
LISTA B: 10 Yildiz, 40 Rouhi, 41 Gil Puche, 42 Scaglia, 43 Fuscaldo, 47 Martinez
NAPOLI
69 AMBROSINO Giuseppe, 31 BEUKEMA Sam, 4 BUONGIORNO Alessandro, 14 CONTINI Nikita, 11 DE BRUYNE Kevin, 22 DI LORENZO Giovanni, 20 ELMAS Eljif, 6 GILMOUR Billy, 3 GUTIERREZ Miguel, 19 HOJLUND Rasmus, 70 LANG Noa, 68 LOBOTKA Stanislav, 27 LUCCA Lorenzo, 8 MCTOMINAY Scott, 1 MERET Alex, 32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja, 7 NERES David, 5 JUAN JESUS, 17 OLIVERA Mathias, 21 POLITANO Matteo, 13 RRAHMANI Amir, 37 SPINAZZOLA Leonardo, 26 VERGARA Antonio, 99 ANGUISSA Frank Zambo.
