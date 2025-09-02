Le liste Uefa delle italiane: nell'Atalanta c'è anche Lookman. Napoli senza Lukaku

C'è anche Ademola Lookman, vero e proprio caso dell'estate, nella lista che l'Atalanta ha inoltrato alla Uefa per la Champions. Nell'Inter nessuna sorpresa, con Palacios unico escluso e Pio Esposito in Lista B. Anche per la Juve tutto secondo pronostico, con Milik che resta fuori, così come era del tutto prevedibile l'esclusione di Romelu Lukaku, infortunato, in quella del Napoli. Ecco le liste delle quattro italiane in Champions:



ATALANTA

Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Keteleare, Djimsiti, Kolasinac, Carnesecchi, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Zappacosta e Krstovic.