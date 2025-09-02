Da Lookman a Kolo Muani, Sancho e Leoni: i colpi mancati della Serie A

INTER

Per Ausilio e Marotta il grande colpo mancato dell'estate è Lookman. Fortemente cercato fin dalle prime battute del mercato per puntellare il reparto offensivo di Chivu, il nigeriano ha provato a mettersi di traverso con l'Atalanta per trasferirsi a Milano, ma la distanza tra domanda e offerta era troppa e alla fine l'attaccante è rimasto a Bergamo. Gli altri giocatori cercati dai nerazzurri, ma non arrivati alla Pinetina, poi sono due difensori individuati per "svecchiare" un po' il reparto e un centrocampista di rottura: Solet, Leoni e Koné. Il primo non si è mosso da Udine, il secondo è stato acquistato dal Liverpool per 35 milioni di euro, mentre il terzo è stato blindato da Gasperini.