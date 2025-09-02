Da Lookman a Kolo Muani, Sancho e Leoni: i colpi mancati della Serie A

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati
Gli affari non centrati nell'estate 2025 da Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma
Chiuso il mercato estivo, è subito tempo di bilanci sulle manovre dei club di Serie A. Non solo relative agli affari andati a segno, ma anche ai colpi mancati. Nomi alla mano, in questa sessione sono stati tanti i calciatori corteggiati e rincorsi dai direttori sportivi senza esito. Ma andiamo per ordine e proviamo ad analizzare gli obiettivi sfumati più importanti di Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma.
INTER
Per Ausilio e Marotta il grande colpo mancato dell'estate è Lookman. Fortemente cercato fin dalle prime battute del mercato per puntellare il reparto offensivo di Chivu, il nigeriano ha provato a mettersi di traverso con l'Atalanta per trasferirsi a Milano, ma la distanza tra domanda e offerta era troppa e alla fine l'attaccante è rimasto a Bergamo. Gli altri giocatori cercati dai nerazzurri, ma non arrivati alla Pinetina, poi sono due difensori individuati per "svecchiare" un po' il reparto e un centrocampista di rottura: Solet, Leoni e Koné. Il primo non si è mosso da Udine, il secondo è stato acquistato dal Liverpool per 35 milioni di euro, mentre il terzo è stato blindato da Gasperini.
JUVE
Dopo 22 presenze e 10 gol nei pochi mesi a Torino, la storia tra la Juve e Kolo Muani sembrava destinata a un lieto fine. La questione Vlahovic e il lungo tira e molla tra la Juve e il Psg sulla formula dell'operazione però non ha avuto esito positivo, costringendo Comolli a virare nelle ultime battute del mercato su Openda. Ma il bomber francese non è l'unico obiettivo mancato della Juve. Anche sul fronte Jadon Sancho, infatti, i bianconeri hanno dovuto arrendersi, puntando tutto poi su Zhegrova.
MILAN
Come l'Inter, vista la valutazione elevata, per la difesa anche i rossoneri hanno dovuto rapidamente alzare bandiera bianca per l'obiettivo Giovanni Leoni. Oltre alla beffa, per Archie Brown invece Tare ha dovuto incassare anche lo sfottò social del Fenerbahce. Sempre per il reparto arretrato, niente da fare anche per Manuel Akanji, che ha preferito andare a giocare la Champions con i cugini nerazzurri. Quanto all'attacco poi la lista degli obiettivi mancati dell'estate rossonera 2025 è piuttosto affollata e va da Vlahovic a Dovbyk, passando per Hojlund, Boniface e Harder.
NAPOLI
Nonostante il grande mercato, anche in casa Napoli c'è qualche rimpianto. Il primo è Dan Ndoye, troppo caro per le valutazioni di Manna e finito al Nottingham Forest. Il secondo invece è Darwin Nunez, sbarcato in Saudi League con l'Al Hilal. Infine capitolo Miretti. Indicato da Conte, il centrocampista della Juve è stato molto vicino agli azzurri, ma per il mediano poi è arrivato il rinnovo con i bianconeri.
ROMA
Dopo aver ingaggiato Gasperini per aprire un nuovo ciclo, la Roma ha fatto un mercato coraggioso e interessante. All'appello però manca un esterno sinistro offensivo. Il grande sogno era Jadon Sancho, ma il calciatore ha snobbato l'offerta capitolina, preferendo accasarsi in prestito all'Aston Villa. In precedenza per la corsia sinistra la Roma aveva seguito anche Claudio Echeverri, Fabio Silva e George, ma tutti poi sono lentamente usciti dal radar giallorosso. Stessa sorte per Benjamin Dominguez, per cui Massara ha tentato il colpo last minute senza riuscire però a raggiungere un'intesa col Bologna.
