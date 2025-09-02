Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
MERCATO

Da Lookman a Kolo Muani, Sancho e Leoni: i colpi mancati della Serie A

Gli affari non centrati nell'estate 2025 da Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma

02 Set 2025 - 11:15
Ademola Lookman © IPA

Ademola Lookman © IPA

Chiuso il mercato estivo, è subito tempo di bilanci sulle manovre dei club di Serie A. Non solo relative agli affari andati a segno, ma anche ai colpi mancati. Nomi alla mano, in questa sessione sono stati tanti i calciatori corteggiati e rincorsi dai direttori sportivi senza esito. Ma andiamo per ordine e proviamo ad analizzare gli obiettivi sfumati più importanti di Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma

Leggi anche

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

INTER
Per Ausilio e Marotta il grande colpo mancato dell'estate è Lookman. Fortemente cercato fin dalle prime battute del mercato per puntellare il reparto offensivo di Chivu, il nigeriano ha provato a mettersi di traverso con l'Atalanta per trasferirsi a Milano, ma la distanza tra domanda e offerta era troppa e alla fine l'attaccante è rimasto a Bergamo. Gli altri giocatori cercati dai nerazzurri, ma non arrivati alla Pinetina, poi sono due difensori individuati per "svecchiare" un po' il reparto e un centrocampista di rottura: Solet, Leoni e Koné. Il primo non si è mosso da Udine, il secondo è stato acquistato dal Liverpool per 35 milioni di euro, mentre il terzo è stato blindato da Gasperini.  

JUVE
Dopo 22 presenze e 10 gol nei pochi mesi a Torino, la storia tra la Juve e Kolo Muani sembrava destinata a un lieto fine. La questione Vlahovic e il lungo tira e molla tra la Juve e il Psg sulla formula dell'operazione però non ha avuto esito positivo, costringendo Comolli a virare nelle ultime battute del mercato su Openda. Ma il bomber francese non è l'unico obiettivo mancato della Juve. Anche sul fronte Jadon Sancho, infatti, i bianconeri hanno dovuto arrendersi, puntando tutto poi su Zhegrova.

DITE LA VOSTRA

Chi è il grande colpo del mercato 2025 in Serie A?

Akanji
Openda
Modric
De Bruyne
Ferguson
Morata
Vardy
Dzeko
Zaniolo
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

MILAN
Come l'Inter, vista la valutazione elevata, per la difesa anche i rossoneri hanno dovuto rapidamente alzare bandiera bianca per l'obiettivo Giovanni Leoni. Oltre alla beffa, per Archie Brown invece Tare ha dovuto incassare anche lo sfottò social del Fenerbahce. Sempre per il reparto arretrato, niente da fare anche per Manuel Akanji, che ha preferito andare a giocare la Champions con i cugini nerazzurri. Quanto all'attacco poi la lista degli obiettivi mancati dell'estate rossonera 2025 è piuttosto affollata e va da Vlahovic a Dovbyk, passando per Hojlund, Boniface e Harder

NAPOLI
Nonostante il grande mercato, anche in casa Napoli c'è qualche rimpianto. Il primo è Dan Ndoye, troppo caro per le valutazioni di Manna e finito al Nottingham Forest. Il secondo invece è Darwin Nunez, sbarcato in Saudi League con l'Al Hilal. Infine capitolo Miretti. Indicato da Conte, il centrocampista della Juve è stato molto vicino agli azzurri, ma per il mediano poi è arrivato il rinnovo con i bianconeri. 

DITE LA VOSTRA

Tra le grandi squadre chi ha fatto il mercato migliore?

Inter
Juventus
Milan
Napoli
Roma
Atalanta
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

ROMA
Dopo aver ingaggiato Gasperini per aprire un nuovo ciclo, la Roma ha fatto un mercato coraggioso e interessante. All'appello però manca un esterno sinistro offensivo. Il grande sogno era Jadon Sancho, ma il calciatore ha snobbato l'offerta capitolina, preferendo accasarsi in prestito all'Aston Villa. In precedenza per la corsia sinistra la Roma aveva seguito anche Claudio Echeverri, Fabio Silva e George, ma tutti poi sono lentamente usciti dal radar giallorosso. Stessa sorte per Benjamin Dominguez, per cui Massara ha tentato il colpo last minute senza riuscire però a raggiungere un'intesa col Bologna.

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

1 di 20
© Getty Images | Ziyech 
© Getty Images | Ziyech 
© Getty Images | Ziyech 

© Getty Images | Ziyech 

© Getty Images | Ziyech 

mercato
serie a
colpi mancati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

01:59
SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

02:06
SRV RULLO ITALIA, PARLA GATTUSO 1/9 SRV

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

02:00
SRV RULLO TANGO CAPITALE (MUSICATO) 1/9 SRV

Tango Capitale: sogni argentini per Roma e Lazio

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DELL'INTER 1/9 SRV

Mercato Inter: Akanji colpo scudetto, via Pavard

01:42
SRV RULLO DONNARUMMA AL CITY (MUSICATO) 1/9

Svolta Donnarumma: il futuro si chiama Guardiola

02:11
Rullo Napoli ok ok

Napoli, ecco il segreto di Conte per sognare il Bis scudetto

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:11
Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito. Non vedo l'ora di esordire"
10:39
Milan, Odogu: "Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia successo nelle ultime 24 ore"
09:28
Ravanelli: "Mi piace la combattività di Pio Esposito, mi rivedo in lui"
23:23
Nazionale: allenamento a ranghi ridotti, Tonali in gruppo
22:22
Questore Pisa: "Cori fascisti? Informeremo la procura"