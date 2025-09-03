Inter, ecco perché Lookman ti serviva: sei negli ultimi posti nella classifica dei dribbling

Le classifiche di Opta dimostrano come i nerazzurri non abbiano risolto il vecchio problema di non avere in rosa chi salti l'uomo
Ce ne si poteva accorgere anche a occhio nudo ma l'aiuto dei numeri è sempre una bella conferma. L'Inter ha un serio problema con i dribbling. Per questo ha passato l'estate a portare ad Appiano Ademola Lookman. Il limite di non avere giocatori che saltino l'uomo con continuità aveva costretto Inzaghi a puntare su un calcio diverso, fatto di rotazioni, cambi di gioco, inserimenti e cross. Chivu si ritrova in pratica la stessa rosa, con alternative di maggior valore soprattutto in attacco, ma la costante tattica resta anche variando di poco certe soluzioni tattiche. L'unico arrivo che potrebbe dare un contributo maggiore in questo senso è Luis Henrique, che comunque è una riserva.
I dati Opta, come dicevamo, confermano le impressioni vissute dagli spalti o dalla tv. La scorsa stagione, relativamente alla Serie A, l'Inter ha chiuso la stagione all'ultimo posto sia nella classifica dei dribbling tentati che in quella dei dribbling riusciti. Un dato che fa impressione se si pensa a quanto sia andata vicina a vincere tutte le competizioni. Un dato, insomma, che aumenta i rimpianti.
SERIE A 2024/25
Dribbling tentati Dribbling riusciti
Milan 707 Milan 343
Juventus 649 Juventus 309
Atalanta 617 Lazio 296
Udinese 612 Udinese 281
Lazio 600 Fiorentina 270
Como 586 Como 264
Venezia 567 Atalanta 257
Fiorentina 563 Parma 249
Parma 558 Venezia 248
Napoli 556 Napoli 244
Cagliari 544 Lecce 237
Lecce 514 Cagliari 228
Bologna 514 Verona 228
Roma 510 Bologna 221
Verona 495 Monza 220
Genoa 487 Empoli 212
Monza 477 Roma 210
Empoli 476 Genoa 187
Torino 428 Torino 169
Inter 390 Inter 158
Come si vede dalla tabella, nella Serie A 2024/25, l’Inter è stata la squadra con meno dribbling sia tentati (390) che riusciti (158). Inoltre, al termine della passata stagione i nerazzurri occupavano l’ultima posizione in queste particolari classifiche anche considerando i maggiori cinque campionati europei.
Nella Serie A 2025/26, invece, sono cinque le squadre che hanno tentato meno dribbling dell’Inter (25) dopo le prime due giornate di campionato – Pisa (24), Torino e Fiorentina (22), Cremonese (20) e Cagliari (18). Tuttavia, considerando i dribbling riusciti, solo quattro squadre hanno fatto meglio dei nerazzurri (16) – Atalanta (26) Como e Roma (20) e Milan (17).
SERIE A 2025/26
Dribbling tentati Dribbling riusciti
Atalanta 43 Atalanta 26
Como 42 Roma 20
Milan 42 Como 20
Genoa 41 Milan 17
Roma 37 Inter 16
Lazio 36 Juventus 16
Juventus 36 Genoa 16
Verona 32 Lazio 16
Sassuolo 31 Udinese 15
Udinese 29 Verona 15
Lecce 29 Napoli 14
Bologna 27 Sassuolo 13
Napoli 26 Torino 12
Parma 25 Bologna 12
Inter 25 Cremonese 11
Pisa 24 Fiorentina 10
Torino 22 Pisa 9
Fiorentina 22 Parma 9
Cremonese 20 Cagliari 7
Cagliari 18 Lecce 5
