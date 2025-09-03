Inter, ecco perché Lookman ti serviva: sei negli ultimi posti nella classifica dei dribbling

Ce ne si poteva accorgere anche a occhio nudo ma l'aiuto dei numeri è sempre una bella conferma. L'Inter ha un serio problema con i dribbling. Per questo ha passato l'estate a portare ad Appiano Ademola Lookman. Il limite di non avere giocatori che saltino l'uomo con continuità aveva costretto Inzaghi a puntare su un calcio diverso, fatto di rotazioni, cambi di gioco, inserimenti e cross. Chivu si ritrova in pratica la stessa rosa, con alternative di maggior valore soprattutto in attacco, ma la costante tattica resta anche variando di poco certe soluzioni tattiche. L'unico arrivo che potrebbe dare un contributo maggiore in questo senso è Luis Henrique, che comunque è una riserva.