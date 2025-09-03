Logo SportMediaset
RIMPIANTO

Inter, ecco perché Lookman ti serviva: sei negli ultimi posti nella classifica dei dribbling

Le classifiche di Opta dimostrano come i nerazzurri non abbiano risolto il vecchio problema di non avere in rosa chi salti l'uomo

03 Set 2025 - 12:47
© Getty Images

© Getty Images

Ce ne si poteva accorgere anche a occhio nudo ma l'aiuto dei numeri è sempre una bella conferma. L'Inter ha un serio problema con i dribbling. Per questo ha passato l'estate a portare ad Appiano Ademola Lookman. Il limite di non avere giocatori che saltino l'uomo con continuità aveva costretto Inzaghi a puntare su un calcio diverso, fatto di rotazioni, cambi di gioco, inserimenti e cross. Chivu si ritrova in pratica la stessa rosa, con alternative di maggior valore soprattutto in attacco, ma la costante tattica resta anche variando di poco certe soluzioni tattiche. L'unico arrivo che potrebbe dare un contributo maggiore in questo senso è Luis Henrique, che comunque è una riserva.

I dati Opta, come dicevamo, confermano le impressioni vissute dagli spalti o dalla tv. La scorsa stagione, relativamente alla Serie A, l'Inter ha chiuso la stagione all'ultimo posto sia nella classifica dei dribbling tentati che in quella dei dribbling riusciti. Un dato che fa impressione se si pensa a quanto sia andata vicina a vincere tutte le competizioni. Un dato, insomma, che aumenta i rimpianti.

SERIE A 2024/25
Dribbling tentati              Dribbling riusciti 

Milan         707                  Milan            343
Juventus   649                 Juventus      309
Atalanta    617                  Lazio            296
Udinese     612                 Udinese        281
Lazio          600                 Fiorentina    270
Como         586                 Como           264
Venezia      567                 Atalanta      257
Fiorentina  563                 Parma         249
Parma        558                 Venezia       248
Napoli       556                  Napoli          244
Cagliari     544                  Lecce           237
Lecce        514                  Cagliari        228
Bologna    514                  Verona         228
Roma        510                  Bologna       221
Verona      495                  Monza         220
Genoa       487                  Empoli         212
Monza      477                  Roma           210
Empoli      476                  Genoa         187
Torino       428                  Torino         169
Inter          390                  Inter            158

Come si vede dalla tabella, nella Serie A 2024/25, l’Inter è stata la squadra con meno dribbling sia tentati (390) che riusciti (158). Inoltre, al termine della passata stagione i nerazzurri occupavano l’ultima posizione in queste particolari classifiche anche considerando i maggiori cinque campionati europei.

Nella Serie A 2025/26, invece, sono cinque le squadre che hanno tentato meno dribbling dell’Inter (25) dopo le prime due giornate di campionato – Pisa (24), Torino e Fiorentina (22), Cremonese (20) e Cagliari (18). Tuttavia, considerando i dribbling riusciti, solo quattro squadre hanno fatto meglio dei nerazzurri (16) – Atalanta (26) Como e Roma (20) e Milan (17).

SERIE A 2025/26
Dribbling tentati                                Dribbling riusciti

Atalanta    43                                        Atalanta     26
Como        42                                        Roma          20
Milan         42                                        Como          20
Genoa       41                                        Milan           17
Roma        37                                        Inter             16
Lazio         36                                        Juventus     16
Juventus  36                                        Genoa          16
Verona      32                                         Lazio           16
Sassuolo  31                                         Udinese      15
Udinese    29                                         Verona        15
Lecce       29                                          Napoli         14
Bologna   27                                          Sassuolo    13
Napoli      26                                          Torino         12
Parma      25                                          Bologna      12
Inter         25                                          Cremonese 11
Pisa         24                                           Fiorentina   10
Torino      22                                           Pisa               9
Fiorentina 22                                       Parma             9
Cremonese 20                                    Cagliari            7
Cagliari       18                                     Lecce               5

