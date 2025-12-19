Grave lutto per Mario Pasalic: addio improvviso al papà. L'Atalanta annulla la cena di Natale

Grave lutto per Mario Pasalic: è morto il padre. L'Atalanta cancella la festa di Nataledi Redazione
© italyphotopress
Un grande dolore ha colpito Mario Pasalic e la sua famiglia. Nella giornata di ieri, il centrocampista croato dell'Atalanta ha subito la grave perdita del padre. Una notizia che ha scosso profondamente l'ambiente nerazzurro, spingendo la società a un gesto immediato di grande sensibilità e rispetto nei confronti del proprio tesserato.
In segno di lutto e partecipazione al dolore del giocatore, il club orobico ha deciso di annullare la tradizionale cena di Natale che era in programma proprio ieri sera. Nessun festeggiamento, ma solo silenzio e vicinanza per il numero 8, che in queste ore sta ricevendo l'abbraccio virtuale di tutto il mondo Atalanta.
La Dea ha diffuso una nota ufficiale carica di affetto, in cui tutte le componenti societarie si stringono attorno a Mario. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino e il suo staff, i compagni di squadra, i dipendenti e collaboratori tutti si stringono affettuosamente attorno a Mario Pasalic per la scomparsa dell'adorato papà", si legge nel comunicato. Il club ha voluto trasferire al calciatore "i sensi della più profonda vicinanza e del più caloroso affetto in questo momento di profondo dolore", estendendo le condoglianze a tutta la famiglia Pasalic.