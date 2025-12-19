Logo SportMediaset

il lutto

Grave lutto per Mario Pasalic: addio improvviso al papà. L'Atalanta annulla la cena di Natale

di Redazione
19 Dic 2025 - 08:34
© italyphotopress

Un grande dolore ha colpito Mario Pasalic e la sua famiglia. Nella giornata di ieri, il centrocampista croato dell'Atalanta ha subito la grave perdita del padre. Una notizia che ha scosso profondamente l'ambiente nerazzurro, spingendo la società a un gesto immediato di grande sensibilità e rispetto nei confronti del proprio tesserato.

Il gesto del club: cancellata la festa

 In segno di lutto e partecipazione al dolore del giocatore, il club orobico ha deciso di annullare la tradizionale cena di Natale che era in programma proprio ieri sera. Nessun festeggiamento, ma solo silenzio e vicinanza per il numero 8, che in queste ore sta ricevendo l'abbraccio virtuale di tutto il mondo Atalanta.

Il cordoglio della società e di mister Palladino

 La Dea ha diffuso una nota ufficiale carica di affetto, in cui tutte le componenti societarie si stringono attorno a Mario. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino e il suo staff, i compagni di squadra, i dipendenti e collaboratori tutti si stringono affettuosamente attorno a Mario Pasalic per la scomparsa dell'adorato papà", si legge nel comunicato. Il club ha voluto trasferire al calciatore "i sensi della più profonda vicinanza e del più caloroso affetto in questo momento di profondo dolore", estendendo le condoglianze a tutta la famiglia Pasalic.

mario pasalic
padre
lutto
atalanta

