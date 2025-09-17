Logo SportMediaset
qui atalanta

Atalanta, Juric: "Differenza abissale, ma ci sono anche spunti positivi". De Ketelaere e Scalvini ko, out col Torino

Il tecnico della Dea non vede tutto nero nonostante la sconfitta pesante col Psg in Champions League

17 Set 2025 - 23:41
© Getty Images

© Getty Images

Non è stata una serata positiva per l'Atalanta a Parigi, con una sconfitta netta per 4-0 all'esordio in Champions League per Ivan Juric. Ma il tecnico degli orobici non vede tutto nero: "Non siamo mancati in atteggiamento, ma la differenza è stata abissale. Abbiamo reagito bene dopo il primo gol, non dovevamo concedere il secondo gol, ma loro hanno un livello superiore rispetto a noi. Maldini doveva fare quel ruolo, l'interpretazione non è stata positiva".

Carnesecchi salva come può, ma col Psg non c'è match per la Dea

"Ci mancano quattro giocatori importanti come Kolasinac, Scamacca, Ederson e Lookman che hanno un peso specifico, ma stasera ho preso degli spunti positivi perché ho visto giocatori che possono giocare a questi livelli come Kossounou, Bernasconi, Brescianini... Anche con i recuperi possiamo essere competitivi" ha detto a Sky.

Poi ha aggiunto: "Avevamo analizzato bene la squadra, serviva prudenza, ma abbiamo visto che chi ha fatto così ha perso male. Strasburgo e Lens sono andati forti e li hanno aggrediti, ho preso spunti".

DE KETELAERE E SCALVINI KO
Un match che, oltre alla sconfitta, porta con sé anche altro amaro per Juric. Charles De Ketelaere, uscito all'intervallo, non è stato lasciato negli spogliatoi per scelta tecnica - come si ipotizzava inizialmente- bensì per un problema fisico. Il belga, infatti, ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro che lo ha costretto a chiedere il cambio. Stesso problema per Giorgio Scalvini, entrato al 75' e poi uscito dieci minuti dopo, con un risentimento all'adduttore destro che verrà valutato nelle prossime ore. Entrambi i giocatori non ci saranno per la prossima sfida di campionato contro il Torino.

Psg-Atalanta, le immagini del match del Parco dei Principi

1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

