Atalanta, Percassi: "L'esonero di Juric la scelta più dolorosa, Palladino ci ha aspettato". E sull'addio di Gasp...

Dall'esonero di Juric (il secondo in 16 anni) all'arrivo di Palladino. Dal capitolo Lookman da non toccare, all'addio di Gasperini che ancora non va giù. Le verità dell'ad dell'Atalanta Luca Percassi: "Per me è stata la scelta più dolorosa di sempre, Juric è un professionista serio. Il suo percorso in Champions è stato positivo. Ma in campionato, dopo la crescita iniziale, e meritavamo 3-4 punti in più, dall’ultima sosta la squadra ha mostrato un’involuzione inattesa", ha detto nell'intervista al Corriere della Sera sulla decisione di mandare via il tecnico croato, che ha lasciato l'Atalanta al 13° posto in classifica con 13 punti in 11 gare. "Palladino? La scelta è nella logica che ci ha guidati in estate: restare nel solco del nostro calcio. È stato anche l’input arrivato dalla squadra. Palladino ha queste caratteristiche. E credo che abbia aspettato l’Atalanta. Poteva andare in altre squadre, invece è a Bergamo. Perché non in estate? Tutti insieme siamo andati su Juric: nel valutare avevamo qualche conoscenza in più grazie alla storicità del suo rapporto col nostro direttore".



Quella di Gasperini è stata una "scelta inaspettata": "Il dialogo col mister sul suo contratto e sulla nuova squadra si è protratto per l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Abbiamo appreso solo due giorni dopo l’ultima partita la sua scelta di fermarsi. Prima tutto ci faceva presupporre che sarebbe rimasto. A quel punto abbiamo assecondato la volontà di Gasperini e ci siamo mossi arrivando a Juric. Ora è stato necessario intervenire. Me ne prendo la responsabilità".