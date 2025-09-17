Champions League, Psg-Atalanta 4-0: ko pesante per Juric all'esordio in Europa

Luis Enrique recupera Kvaratskhelia che parte dall'inizio nel tridente completato da Mayulu e Barcola. Juric sorprende per la sua prima in Champions puntando su un attacco leggero formato da Maldini, De Ketelaere e Pasalic, col croato pronto ad agire o da trequartista o da falso nueve. A centrocampo opportunità per il 2003 Bernasconi. Pronti via ed è avvio choc per la Dea, con i francesi che trovano il vantaggio al 3': Maldini sbaglia sul pressing alto di Marquinhos, la palla avanza per Ruiz che cede a Barcola che vede nuovamente Marquinhos al centro pronto a battere Carnesecchi per l'1-0. L'estremo difensore degli orobici è chiamato agli straordinari ed è miracoloso due volte, una al 5' su Nuno Mendes, col portoghese lanciato a tu per tu da Marquinhos, poi all'8' su Barcola, ma in entrambi i casi Carnesecchi è sontuoso chiudendo la porta. All'11', su inserimento velenoso di Fabian Ruiz, mette poi i guanti deviando quel tanto che basta la conclusione di Hakimi che scheggia il palo. Il primo tentativo di ripresa degli uomini di Juric arriva al 18', con Maldini e De Ketelaere che non riescono a controllare bene e Kossounou che di destro calcia in maniera sbilenca. Al 22' è solo la posizione di fuorigioco di Barcola a salvare l'Atalanta, col francese partito poco più in là presentandosi a tu per tu con Carnesecchi che non era riuscito a negargli la rete. Uno spavento che rianima la Dea che cerca di tenere meglio il campo per reagire, con una maggior aggressività che mette in difficoltà la costruzione del gioco dei francesi costretti a qualche errore di troppo. Nessun gran pensiero o parate per Chevalier, ma un pressing forte da parte degli uomini di Juric per cercare di arginare i giocatori chiave della squadra di Luis Enrique. Ma al 39' è dall'azione personale di Kvaratskhelia che arriva il raddoppio: il georgiano fa tutto da solo, riceve palla da Hakimi, si incunea da destra verso il centro bruciando Djimsiti ed evitando il contrasto di Hien per far partire un destro forte e preciso che Carnesecchi non può togliere dalla porta. Un gol che fa male agli orobici che al 44' rischiano di capitolare, ma che vengono salvati da Carnesecchi che neutralizza il rigore calciato da Barcola concesso dopo il netto fallo di Musah su Marquinhos.