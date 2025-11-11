Logo SportMediaset

Atalanta, è il giorno di Palladino: il tecnico a Zingonia in attesa dell'ufficialità

L'ex Fiorentina a colloquio coi vertici della Dea, l'annuncio è atteso in giornata. Nel suo staff ci dovrebbero essere anche Stefano Citterio come vice e Federico Peluso

di Marco Mugnaioli
11 Nov 2025 - 11:41

Raffaele Palladino ha varcato da poco i cancelli del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dove da alcuni minuti è a colloquio con Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato dell'Atalanta. Al vertice è presente anche il direttore sportivo Tony D'Amico. Sarà l'ex tecnico della Fiorentina, anche lui allievo di Gasperini, a prendere il posto di Ivan Juric alla guida dei bergamaschi: manca ormai soltanto l'ufficialità. Palladino ha già firmato, guiderà la Dea fino a giugno del 2027 e guadagnerà circa due milioni di euro netti a stagione, con lui ci saranno gli storici collaboratori Stefano Citterio e Federico Peluso, quest'ultimo ex calciatore atalantino dal 2009 al 2013 (111 presenze e 4 gol), che interagiranno con lo staff già presente nei quadri tecnici nerazzurri.

