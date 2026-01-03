Atalanta, Palladino: "Non voglio parlare di arbitri, però a inizio anno ci avevano spiegato altre cose…"

"Io non parlo mai degli arbitri, come sbagliamo noi possono sbagliare loro. Però sinceramente non riesco a capire perché ci viene annullato il secondo gol perché quella di Hermoso è una giocata sbagliata, non può non essere giudicata una giocata. A inizio campionato ci avevano spiegato delle cose diverse, spero che qualcuno mi chiami per spiegarmi cos'è cambiato. Però dopo una serata così bella non voglio parlare di arbitri". Non solo Gasperini, anche Raffaele Palladino non è contento della direzione di Fabbri e lo dice chiaramente ai microfoni di Dazn: "Ma stasera non ne voglio parlare. Indubbiamente è stata una serata perfetta. La voleva il gruppo e la società, ci tenevamo tutti a vincere questa partita e iniziare il 2026 battendo una squadra in salute, che ha la miglior difesa e che ha un allenatore bravissimo. E' stata fatta una partita da Atalanta, siamo stati coraggiosi: è quello che avevo chiesto e sono fortunato di allenare un gruppo così. Si sono meritati questa soddisfazione".