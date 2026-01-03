Gasperini: "Il gol di Scalvini? Episodio assurdo, dovremmo avere tutti dei dubbi sul Var"

Gasperini non accetta il modo in cui si è decisa la partita con il contestato gol di Scalvini che ha deciso la gara: "E' stato un ottimo match ma abbiamo subito un gol assurdo, come assurde sono le regole del Var in questo momento. Loro sono una squadra forte e noi siamo stati all'altezza ma non siamo riusciti a segnare. Gol assurdo, inspiegabile per quelli che sono attualmente i regolamenti. Assurdo fare errori del genere. Non ci vengano a dare interpretazioni, se no si cambia regolamento ogni volta. Noi non abbiamo i mezzi in panchina per valutare e ci affidiamo a chi è preposto per giudicare, ma questa decisione è di un'assurdità senza precedenti visto ci sono due infrazioni: le mani addosso al portiere e le mani con mette in porta. La decisione non ha inciso sulla testa dei miei, i giocatori hanno fatto la loro partita contro una squadra di grande generosità e forza fisica, ma questo episodio è inspiegabile, non c'è commento".