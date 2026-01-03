Logo SportMediaset

ROMA

Gasperini: "Il gol di Scalvini? Episodio assurdo, dovremmo avere tutti dei dubbi sul Var"

L'allenatore giallorosso si è lamentato della rete che ha dato i tre punti all'Atalanta

di Redazione
03 Gen 2026 - 23:31
© Getty Images

© Getty Images

Gasperini non accetta il modo in cui si è decisa la partita con il contestato gol di Scalvini che ha deciso la gara: "E' stato un ottimo match ma abbiamo subito un gol assurdo, come assurde sono le regole del Var in questo momento. Loro sono una squadra forte e noi siamo stati all'altezza ma non siamo riusciti a segnare. Gol assurdo, inspiegabile per quelli che sono attualmente i regolamenti. Assurdo fare errori del genere. Non ci vengano a dare interpretazioni, se no si cambia regolamento ogni volta. Noi non abbiamo i mezzi in panchina per valutare e ci affidiamo a chi è preposto per giudicare, ma questa decisione è di un'assurdità senza precedenti visto ci sono due infrazioni: le mani addosso al portiere e le mani con mette in porta. La decisione non ha inciso sulla testa dei miei, i giocatori hanno fatto la loro partita contro una squadra di grande generosità e forza fisica, ma questo episodio è inspiegabile, non c'è commento". 

"Il mio ritorno? - ha aggiunto Gasperini - I novanta minuti sono un'altra cosa, ognuno fa il meglio per la propria squadra, ci sono episodi che finiscono con la partita, anche con Palladino è finito tutto dopo il novantesimo. Le partite finiscono e le cose finiscono lì. Ma quel gol che ha deciso la partita no, questa roba determina qualcosa che nel calcio non ha più senso". 

