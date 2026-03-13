Fabregas: "Contro Roma gara importante, voglio Como propositivo"

Como-Roma è una sfida tra "squadre che vogliono dominare la partita subiscono poco, e i portieri devono farsi trovare pronti nelle poche occasioni che arrivano". Parola di Cesc Fabregas parlando in conferenza stampa in vista del big match di domenica contro la Roma in campionato. "Sono tre punti importanti come sempre, noi vogliamo vincere e fare una grande prestazione. La motivazione deve essere che giochiamo contro la Roma, arriviamo con la certezza di essere pronti e che siamo organizzati, li metteremo in difficoltà. La Roma è la squadra che ha alzato di più il livello con il mercato, Malen è un giocatore eccezionale. Noi dovremo fare una partita perfetta", ha aggiunto il tecnico spagnolo. Una sfida decisiva per la Champions. "Dipende da quello che pensiamo per decisiva. Io la vedo come una partita come le altre, che vale sempre tre punti. Noi dobbiamo giocare con serenità e tranquillità come facciamo sempre, il campo parla sempre e valuteremo come ci saremo comportati", ha detto Fabregas che poi ha fatto il punto su Perrone e Diao. "Perrone sta migliorando, oggi ha fatto allenamento individuale ma domani si allena con la squadra. Non sappiamo se sarà della partita, 60% no e 40% si. Ventiquattro ore sono tante, a oggi le percentuali sono queste. Valutiamo domani, ma non è una cosa grave. Diao - ha concluso - si è fermato dopo 30 minuti di allenamento nel pre Cagliari, sentiva un po' di fastidio nella zona dove si era fatto male. Domani sarà tra i convocati, si è allenato benissimo per tutta la settimana".