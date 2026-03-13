Fiorentina, paura per Gudmundsson: svaligiata la casa del calciatore viola

Furto nell'abitazione del calciatore viola Albert Gudmundsson. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, hanno danneggiato la porta e sono entrati nell'appartamento portando via un Rolex e alcune borse per un valore approssimativo di 60.000 euro. Ma il bottino potrebbe essere più ingente visto che l'ammanco è ancora da quantificare. A dare l'allarme è stata la domestica che, poco prima di mezzogiorno, ha trovato la porta aperta e la casa a soqquadro e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è intervenuta la polizia, anche con la Scientifica.