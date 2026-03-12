1 di 12
© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana
CLASSIFICA FORBES

I proprietari più ricchi in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

I fratelli Hartono tra i 150 più ricchi al mondo. Tante famiglie dietro ai top club, due sorprese arrivano dalla Serie C

12 Mar 2026 - 11:00
Nell'annuale classifica Forbes legata ai miliardari, ben 10 proprietari di club di Serie A, oltre a due in Serie C (Renzo Rosso per il Vicenza e Danilo Iervolino per la Salernitana). 

Domina il Como dei fratelli indonesiani Hartono, Robert e Michael, che anche presi singolarmente sarebbero in testa alla lista con un patrimonio che rientra fra le 150 persone più ricche al mondo. Più indietro le big del campionato, mentre alcune famiglie di squadre di media-alta classifica si fanno rispettare alla grande. 

Nei primissimi posti della lista Forbes, anche miliardari che controllano club stranieri, come Bernard Arnault e la sua famiglia (Paris Fc, 7° fra i più ricchi al mondo con 171 miliardi di dollari), Carlos Slim (azionista Real Oviedo, 125 miliardi di dollari e 16° al mondo) e Mark Mateschitz (proprietario RB Lipsia, 45,8 miliardi per il 43° posto complessivo). 

