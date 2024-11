MILANO, MESSINA: "SACRIFICIO DI TUTTI, BELLA VITTORIA"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sul Maccabi: “E’ stata una buonissima vittoria, tutti i giocatori che sono andati in campo hanno aiutato, si sono sacrificati, hanno mosso la palla, hanno corso e hanno battuto una squadra buona, ben allenata, che ha giocatori atletici che ti possono far male a rimbalzi, tirando, passando la palla. Non era facile. C’è di buono che a dispetto degli assetti che cambiano staio continuando a migliorare. Ci conosciamo sempre di più, sempre meglio, comunichiamo meglio. E’ chiaro che in difesa facciamo ancora fatica, ma come a Belgrado nel quarto periodo abbiamo concesso 16 punti e questo è stato determinante. Oggi sono stati 27 nel terzo. Anche concederne 22 piuttosto che 27 è una cosa diversa. Significa che siamo sulla strada giusta, che stiamo crescendo”.