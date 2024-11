Causeur, il facilitatore di Milano: "Ho pensato al ritiro, qui aiuto i giovani a crescere"

"I sette anni al Real Madrid sono stati enormi. Quando mi hanno detto che non mi avrebbero confermato, ho avuto bisogno di un po' di tempo per digerire la notizia e, per un attimo, ho pensato di ritirarmi. Ma sentivo che non avrei dovuto, amo troppo la pallacanestro e il mio fisico mi diceva che avrei potuto ancora giocare una o due stagioni ad alto livello. Un paio di settimane dopo è arrivata la chiamata di Milano: l'Olimpia è una squadra nella quale mi sarebbe sempre piaciuto giocare, mi mancava un'esperienza in Italia e ho accettato con grande entusiasmo. È stato come chiudere un grande libro e iniziare a leggerne uno nuovo".