La carica dei nuovi di Milano: "Tornare al top in Europa"

BASKET

Allo Scalo Hub sono stati presentati gli 8 nuovi acquisti dell'Olimpia. Ne abbiamo intervistati 4 in esclusiva: Bolmaro, Nebo, LeDay e Diop

© X Dopo i video dedicati ai singoli, tutti gli acquisti estivi dell'Olimpia 2024/25 si sono presentati in gruppo ai tifosi biancorossi nel suggestivo scenario dello Scalo Milano Hub. Oltre alle parole pronunciate sul palco, al fianco del GM Stavropoulos, e al fiume di foto e autografi delle persone accorse a Locate Triulzi, ecco cosa hanno dichiarato alcuni dei volti nuovi della squadra di Messina ai nostri microfoni.

© X

LEANDRO BOLMARO

"Sono davvero felice di essere qui, grato per questa opportunità che mi è stata data da tutte le persone coinvolte nell'organizzazione. Per me si tratta di un grande salto in carriera: arrivare in una società così grande e storica è una possibilità notevole, cercherò di coglierla per crescere ancora.

Voglio vincere ancora, farlo anche qui sarebbe speciale. Davvero è una grande sfida che dobbiamo e vogliamo affrontare. È una cosa che dovremo fare di squadra e di gruppo, perché da soli nessuno va da nessuna parte. Se rimarremo uniti, sarà una grande stagione".

JOSH NEBO

"Tanta tensione positiva. Ovviamente c'è pressione, ma questa è presente solo se le persone si aspettano qualcosa da te. Significa che in passato hai ottenuto credibilità, è un fattore positivo. Quest'anno so di avere molte responsabilità come giocatore, spero di raggiungere gli obiettivi che la squadra si è prefissata oltre a quelli che mi immagino io.

Conosco la società, conosco i tifosi, siamo vogliosi di tornare al top in Europa. Da atleta è un onore far parte di questo gruppo, aiutare il club a riprendere la strada giusta in Eurolega, competere per raggiungere le Final 4 e la vittoria in LBA".

ZACH LEDAY

"Bello essere tornato in un posto di cui ho grandissimi ricordi. Abbiamo raggiunto tanti successi quando ero qui, ma ora voglio averne ancora da adesso. Voglio solamente aggiungere quello che serve al gruppo e portare questa squadra a vincere.

Ci sono tanti giocatori nuovi, tutti affamati. Siamo ambiziosi, tutti vogliamo ottenere grandi risultati. Sono onorato di far parte di questo progetto perché sono affamato anche io, voglio raggiungere gli obiettivi che ci porterebbero ai massimi livelli in Europa".

OUSMANE DIOP

"Arrivare nella miglior squadra d'Italia e tra le migliori in Europa significa mostrare la stessa voglia che ho sempre avuto, anche un pochino di più. Affrontare questo viaggio sarà per me bellissimo.

La differenza col passato è la concentrazione del lavoro di ogni giorno. Quando ci si allena non c'è da rilassarsi nemmeno un minuto. In altre squadre c'erano momenti in cui si poteva staccare, a Milano no. Bisogna lavorare sempre al meglio, al massimo.

Quando sei una squadra come Milano è giusto che i tifosi pensino sempre alla vittoria e ai trofei. C'è tanta pressione, ma c'è la stessa voglia di continuare a vincere e a far felici i nostri tifosi".