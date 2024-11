Armoni Brooks, l’American Sniper di Milano

È forse nel finale di Cremona che si è manifestata tutta la fiducia che l'ex Toronto, Brooklyn e Houston sta guadagnandosi nelle rotazioni in continuo divenire dell'Olimpia: sostituito a 39" dal termine, coach Ettore Messina ha voluto dedicargli un breve discorso all'orecchio, al rientro in panchina, con diverse pacche di sostegno ad accompagnare i complimenti dei compagni. Una serata da cecchino, per Armoni Brooks: non la prima dell'anno tra LBA ed Eurolega, molto probabilmente nemmeno l'ultima.