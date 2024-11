Olimpia, al Forum arriva il Maccabi. Messina e Mannion: "Dovremo difendere bene"

L'Olimpia Milano alla ricerca della continuità in Eurolega, ma sempre con la costante dell'emergenza. Alla vigilia della gara contro il Maccabi, la squadra di coach Messina fa la conta nel reparto playmaker e si ritrova a fare i conti con l'ennesimo infortunio stagionale: Leandro Bolmaro è out per un guaio muscolare, Diego Flaccadori è stato richiamato dal raduno con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco anche perchè Neno Dimitrijevic è ancora in dubbio dopo per l'influenza che l'ha tenuto ai margini nell'ultimo match di LBA contro Cremona.