Basket Eurolega, Milano piega il Maccabi e si avvicina alla zona play-off

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 98-86

Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per Milano, Maccabi va ko all’Unipol Forum. Gli ospiti provano subito ad aprire un parziale con Hoard, ma i biancorossi rientrano in partita e restano a contatto grazie all’apporto di Dimitrijevic dalla panchina. Il Maccabi comanda al termine del primo quarto, ma soltanto di due punti (22-20). Il secondo periodo è un piccolo capolavoro dell’Armani: 30 punti segnati al netto dei 21 subiti, con Mirotic che inizia a scaldare la sua mano. L’Olimpia passa a condurre all’intervallo, sopra di sette lunghezze sul 50-43. Anche Brooks e LeDay sembrano essere in serata, con percentuali piuttosto alte dentro e fuori la linea da tre punti. A dieci minuti dal termine la squadra di Messina sfiora i dieci punti di vantaggio, sul 79-70 con un solo quarto rimanente. Gli uomini di Kattash provano a tornare in scia, ma la tripla di LeDay e il canestro di Mirotic rispediscono al mittente il tentativo di rimonta. Vince Milano e registra il quinto successo (al netto di sei ko), avvicinandosi sensibilmente alla zona play-off.