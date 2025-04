Virtus, un derby di Eurolega per affossare Milano

"Amarsi ancora / Farlo dolcemente / Solo per un'ora / Perdutamente": era dal 10 gennaio che il popolo della Virtus Segafredo Bologna non salutava così il finale di una vittoria casalinga delle Vu Nere in Eurolega. Nella serata in cui doveva essere l'EA7 Emporio Armani Milano a giocarsi tutto, con la speranza di sfruttare un passo falso della Stella Rossa e rientrare in corsa per il 10° posto, ecco invece un 90-70 "inutile" a fini della classifica europea, ma tassello importante nello spostamento degli equilibri stagionali tra due tra le principali favorite per lo scudetto tricolore.