Eurolega: Bologna vince l’Euroderby ed elimina Milano

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 90-70

È un Euroderby da non sbagliare quello che l’EA7 Emporio Armani Milano affronta in casa della Virtus Segafredo Bologna, consapevole di dover per forza vincere e sperare in buone notizie provenienti da Belgrado (dove si gioca Stella Rossa-Efes) per continuare a inseguire un disperato accesso in extremis ai play-in di Eurolega. Le Vu Nere, già eliminate e che non hanno ormai più nulla da chiedere alla propria stagione europea, si presentano all’appuntamento con il roster al completo, mentre i lombardi devono rinunciare a Nebo, Causeur, Dimitrijevic e Bolmaro. Il primo quarto di gara è un vero incubo per la squadra allenata da coach Messina, capace di segnare soltanto due canestri dal campo in dieci minuti e in totale balia dell’avversario. Bologna fa infatti ciò che vuole in attacco e chiude la frazione inaugurale con un vantaggio di 22-9, mettendo di fatto spalle al muro l’EA7. Le Scarpette Rosse devono quindi trovare la forza per reagire, ma sprofondano invece a -16 sulla tripla di Shengelia e rischiano di naufragare. LeDay si carica allora l’Armani sulle spalle e riporta i compagni a -10, mentre Shields si reca sconsolato negli spogliatoi pochi secondi prima dell’intervallo, fermato da un problema fisico. In grande stato di forma è invece Morgan, autore di un eccellente primo tempo per Bologna: a metà partita il tabellone recita 44-29 Virtus, con una tripla proprio dello statunitense a rimettere 15 punti di distanza tra le due squadre alla pausa lunga.