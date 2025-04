Matt Morgan riaccende la Virtus, Bologna torna in testa

Rimbalzo strappato dopo la tripla sbagliata di Cheatham, fuga in contropiede e cioccolatino solo da scartare per Shengelia; tripla piedi per terra, con Toko a restituirgli il favore col ribaltamento; il paio di bombe dal palleggio che chiudono il terzo parziale e aprono gli ultimi 10', contagiando anche agonisti come Hackett e Cordinier in entrambe le metà campo. Una scossa più che mai necessaria, per la partita in sé e per il momento della stagione virtussino, arrivata dalla guardia più indicata a far saltare il banco.