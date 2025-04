LBA Serie A: Trento e Trapani in campo questa sera, domani Reggio Emilia-Milano

Tornata in corsa dopo due k.o., la Germani Brescia dovrà rispondere a Trapani affrontando l'Umana Reyer Venezia, squadra in grande forma che non perde una gara di campionato da oltre due mesi. Anche per Jason Burnell non è da sottovalutare: "Contro Venezia sarà una partita fisica. Sono una delle migliori squadre del campionato in questo momento. Avremo bisogno di tutto il pubblico per infiammarci e dare il massimo. Questa settimana di allenamenti è stata davvero positiva, abbiamo lavorato molto duramente e non vediamo l'ora di finire la stagione nel miglior modo possibile".