La Virtus del futuro: ecco Niang e Jantunen, c'è il nodo Shengelia

La Virtus ha già 6 giocatori sotto contratto per il 2025/26 (nessun atleta è al momento legato alle Vu Nere per più tempo): Hackett, Pajola, Akele, Zizic, Diouf e Grazulis. Per quest'ultimo è però più facile pensare a una separazione anticipata in estate, vista la cessione in prestito alla Joventut Badalona degli scorsi giorni. In una situazione intermedia si trova Will Clyburn: il contratto dell'ex Efes e CSKA, in scadenza al 30 giugno 2025, prevede un'opzione di rinnovo anche per la stagione successiva: il feeling tecnico con Ivanovic, ben più sviluppato di quanto non fosse accaduto nei primi mesi dell'anno con Luca Banchi, potrebbe favorire la permanenza dell'ala americana.