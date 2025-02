Trento-Trieste, appuntamento con la storia verso la finale

La semifinale di Coppa Italia, per Dolomiti Energia Trentino e Pallacanestro Trieste, non è esattamente pane quotidiano. L'Aquila l'ha raggiunta una volta sola nella storia, nel 2016; i giuliani mancano addirittura da 30 anni all'appuntamento, quando il format della Frecciarossa Final Eight non era stato nemmeno introdotto. Del gruppo bianconero, solamente Forray aveva vinto una partita di Coppa Italia in carriera prima di giovedì: basterà il vissuto vincente nella competizione di Ruzzier, Brown e Brooks per far sì che Trieste, in un confronto inedito in Coppa Italia (palla a due alle 20.45), sovverta nuovamente il pronostico?