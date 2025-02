Galbiati si coccola Ellis: "Strepitoso". Priftis: "L'espulsione di Faried chiave del match"

Paolo Galbiati: “Partita tesa e difficile, siamo partiti molto contratti, ma è normale per un gruppo che non aveva mai giocato le Final Eight. Loro hanno iniziato bene con i loro veterani. Noi nella ripresa abbiamo giocato più nel nostro modo, poi sul -10 ci siamo detti che avevamo già rimontato più volte e che si poteva fare. Con alcuni quintetti con Ennis e Niang abbiamo mosso la difesa e abbiamo concesso poco nel quarto periodo. Il quintetto small? Era preparata come scelta perché abbiamo perso Bayehe, quella è la rotazione dei lunghi. Pecchia si può sacrificare mettendo il suo corpo ed ha fatto un ottimo lavoro. Ellis è stato strepitoso, ha smazzato 14 assist facendo segnare tutti. Soprattutto ha fatto un lavoro su Winston incredibile, nonostante i 25 punti. Nella grande rimonta è stato molto bravo. Niang? Abbiamo un player development eccezionale come Marco Crespi che lavora con tutti. Saliou ha avuto tanti infortuni e non ha potuto lavorare nelle ultime due estati. 7/15? Ci può stare, vai a tirare contro Faye… A breve inizierà a essere incredibile anche al tiro da tre punti”.