Galbiati: "Vorrei che tutti avessero la mentalità di Forray, è incredibile. Mi aspetto una bellissima partita"

Il coach della Dolomiti Energia presenta la sfida di Eurocup con Ulm e parla del record di presenze del capitano. "Quando ho scoperto che Toto sarebbe diventato il giocatore con più presenze in EuroCup, mi sono venute in mente diverse cose. La prima è sicuramente il ricordo della straordinaria stagione di EuroCup che Trento fece nel 2015-2016. La seconda è un pensiero su chi è Toto e su come mi piacerebbe che tutti avessero la sua stessa mentalità. Mi ricordo i suoi inizi, quando tanti pensavano che non ce l’avrebbe fatta, prima in A2 poi in LBA e in EuroCup. Questo record è un’ulteriore medaglia che arricchisce una carriera incredibile e dimostra quanto sia stato capace di superare ogni aspettativa e di come abbia una mentalità incredibile. Per quanto riguarda Ulm, è una squadra interessante, con una filosofia di gioco ben definita, giovani di grande talento e tanti atleti intorno. Mi aspetto una bellissima partita, perché anche loro giocano con un ritmo alto e amano correre".