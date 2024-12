Trieste, Christian: "Johnson? Altro passo per diventare dominante"

Nel post partita del PalaTrieste, il coach dei giuliani Jamion Christian ha commentato così il 91-83 sulla Vanoli Cremona: "La storia che voglio raccontare della nostra squadra è l'abilità di adattarsi nel corso della partita. In particolare i nostri 4/5, Jeff (Brooks) e Jayce (Johnson) hanno avuto una serata incredibile. Uthoff e Brooks hanno giocato tanto, faremo in modo che in settimana recuperino le energie per Venezia. Tantissimo rispetto e complimenti a questi ragazzi che hanno dovuto giocare tantissimi minuti nelle ultime settimane. E l'hanno fatto con grande serietà. Vogliono fare qualsiasi cosa serva per la squadra, è lodevole. Per quanto riguarda Jayce sono contento della sua partita. Lavora duro ogni giorno. E ha un grande talento nel rimbalzo e una presenza fisica importante. Michael (Arcieri, GM triestino) ci dice sempre che per i ragazzi che vengono a giocare in Europa la prima volta, ci vogliono una decina di partite perché si ambientino bene. Sono contento del suo progresso, altro passo in avanti nel suo percorso per diventare un lungo davvero dominante in questo campionato".