Basket, Serie A: Trento batte anche Trieste e continua a volare. Ok Reggio Emilia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-PALLACANESTRO TRIESTE 76-68

Il T Quotidiano Arena ospita due delle squadre più frizzanti di questo avvio di campionato: la capolista Trento contro la neopromossa Trieste. La Dolomiti arriva all’appuntamento da imbattuta e forte dei successi contro l’Olimpia Milano in campionato e il Joventut Badalona in Eurocup, mentre la formazione di Jamion Christian è reduce dalla bella vittoria su Varese. Il primo quarto è molto equilibrato, con Ellis a realizzare i primi due punti dell’incontro. Il ritmo in campo è davvero alto, con entrambi gli attacchi particolarmente attivi: alla prima pausa il vantaggio di Trento è 23-19. Davanti agli occhi dell’ospite speciale di serata, il campionissimo del salto in alto Gianmarco Tamberi, la Dolomiti forza quindi un mini-allungo sul +9: Ford e Cale colpiscono sia dall’arco che in penetrazione, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Trieste prova a reggere, ma poi si scoglie completamente sotto i colpi di Zukauskas e Ford: ai padroni di casa riesce praticamente tutto e all’intervallo lungo il distacco è 46-25, con soli 6 punti segnati da Trieste nel secondo periodo. Gli ospiti provano a cambiare ritmo nel secondo tempo, costruendo un parziale di 11-0 e tornando sul -13, trascinati da Johnson e Uthoff. La Dolomiti reagisce con Niang e Forray, ma Brown e Uthoff permettono a Trieste di presentarsi al quarto decisivo sul -10 (60-50). Gli ospiti si spingono anche fino al -4 con Valentine e poi addirittura sul -2 con i due liberi di Ross: è un finale pazzesco, dopo l’incredibile recupero della squadra di Christian. Trieste avrebbe anche l’opportunità di agganciare quantomeno il risultato, ma gestisce male alcuni possessi, forzando delle triple che non vanno a bersaglio. 17 le palle perse per gli ospiti, che riescono a mettere in difficoltà Trento, ma poi si devono arrendere sul 76-68 finale. Trento centra quindi la settima vittoria in sette giornate, firmando il suo miglior avvio di sempre in campionato, di cui resta la capolista.